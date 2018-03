Trovato morto sotto slavina in Trentino

: Sicilia, ancora avvelenamenti di cani: un cucciolo trovato morto a Selinunte [us] - enpaonlus : Sicilia, ancora avvelenamenti di cani: un cucciolo trovato morto a Selinunte [us] - MediasetTgcom24 : Genova, anziano trovato morto dentro voragine: si ipotizza malore #genova - UmbriaDomani : San Venanzo, 45enne trovato morto nel casolare dove viveva: -

E' stato, sepolto da un metro di neve, Claudio Pallanch, il 61enne di Fai della Paganella scomparso ieri dopo essere uscito per un'escursione in solitaria sul Piz Galin, una montagna deltra Andalo e Molveno. A trovarlo gli uomini del Soccorso alpino impegnati nelle ricerche, dopo che l'uomo non aveva fatto ritorno a casa. Molto probabilmente l'uomo è stato travolto da una valanga ieri pomeriggio.(Di sabato 24 marzo 2018)