Arnaud Beltrame, il tenente colonnello dei gendarmi, èa seguito delle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di, in Francia. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Interno francese, Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna tenuta in ostaggio. Con la sua morte il bilancio dell'attacco sale a 4 morti e 15 feriti.Beltrame è "per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua bravura, il suo sacrificio", ha scritto il ministro.(Di sabato 24 marzo 2018)