Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi | appena condannato

(Di sabato 24 marzo 2018) La neoeletta presidente del Senato, laana Maria Elisabetta Alberti, nel 2013 è senatrice per il PopoloLibertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, laha un confronto con Marco, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattivitàlegge Severino. Quandoricostruisce le vicende che portarono l’ex Cavaliere alla condanna in via definitiva nel processo Mediaset, lainterrompe per l’ennesima volta. Il giornalista desiste: “Lilli, io chiudo qui…” L'articoloe le “puttanate”suidi. Lo scontro a Otto e Mezzo proviene da Il Fatto Quotidiano.