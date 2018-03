Tor Sapienza | Camillo si dimette Panchina a Volpe

Hitman : l'episodio Sapienza ambientato in Italia è gratuito per tutti i giocaTori : IO Interactive, non nuova a iniziative di questo tipo, ha da poco reso gratuito lo Spring Pack per Hitman, che include uno dei più apprezzati episodi della prima stagione, Sapienza, ambientato in Italia.Come riporta VG24/7, il pack sarà gratuito per tutti i giocatori su PS4, Xbox One e PC via Steam e potrete scaricarlo solo fino al 3 aprile 2018. Non include soltanto l'episodio, ma anche un gran numero di sfide e i contratti Escalation legati a ...