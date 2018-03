Toninelli | M5s | fa il segno di vittoria dopo l' elezione della forzista Casellati

Lega e M5S - stretta di mano tra Toninelli-Centinaio : stretta di mano tra Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio nell'aula del Senato durante la votazione per l'elezione del Presidente. L'ex pentastellato, in un primo momento papile per la seconda ...

Camere - Toninelli (M5s) : “”Il veto di Berlusconi non sta né in cielo né in terra - scheda bianca obbligata” : “Dalla riunione dei parlamentari del Movimento 5 stelle è uscito che non accettiamo ricatti, il veto di Berlusconi su Di Maio non sta né in cielo né in terra e siamo obbligati oggi a votare scheda bianca. Romani non ha i requisiti per fare il presidente del Senato ma il punto non è quello: se il leader del centrodestra è Salvini trattiamo con lui, Berlusconi non è legittimato dal popolo”. Così il capogruppo Danilo Toninelli ...

Camere - Toninelli (M5s) : “Non facciamo Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso le elezioni” : Dopo un’ora e mezza, l’incontro tra i capigruppo termina alle 21.30 con una fumata nera. Toninelli, capogruppo M5s spiega: “Noi volevamo chiudere, ma Berlusconi mette come pretesto un incontro tra due leader politici per non chiudere l’accordo. Noi siamo disposti a incontrare il leader del centrodestra che è Matteo Salvini, indicato dal centrodestra e diciamo no a un Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso ...

Toninelli (M5S) apre a Berlusconi "I governi si fanno sui temi" Ma su Romani : 'No a condannati' : "Berlusconi? I governi si fanno sui temi non ci interessano gli interlocutori". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex deputato nella scorsa legislatura e senatore eletto nelle ultime elezioni, esponente del Movimento Cinque Stelle uscendo dal Senato in cui si è recato per svolgere la procedura di registrazione. Segui su affaritaliani.it

Camera e Senato - Romani (FI) : “Incontro positivi”. Toninelli (M5s) : “Stiamo parlando delle vicepresidenze” : Giornata di incontri frenetici condotti dal Movimento 5 Stelle. Gli accordi sulle presidenze delle due Camere sembrano essere chiusi, perché – rivela Paolo Romani – abbiamo parlato dei profili degli uffici di presidenza (quattro Vicepresidenti, tre Questori ed otto Segretari d’Aula, ndr) in termini quantitativi”. Romani precisa: “I nomi riguardano i leader dei partiti – ma il metodo sarà incentrato sul numero ...

M5s - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

M5s - Toninelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ...

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

I due capigruppo M5S - Danilo Toninelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

M5s - Grillo-Toninelli avviano contatti : 'Su presidenze figure di garanzia' : "Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato". Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti ...

M5s - Toninelli : “Primo atto politico sarà il Def - imporremo taglio tasse e misure contro la povertà” : “Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione ...

Capigruppo M5s : Di Maio indica Toninelli al senato e Giulia Grillo alla Camera : ...definendo il MoVimento la "lampadina che illumina il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

M5s - riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo : Giulia Grillo e Danilo Toninelli : Un lungo applauso nella salta dell’Hotel Parco dei Principi, quindi il saluto di Luigi Di Maio ai 333 neo-eletti con il Movimento 5 stelle. E’ iniziata alle 14.30 la prima riunione con i parlamentari grillini e come prima cosa ha annunciato i nuovi capigruppo: Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli al Senato. L'articolo M5s, riunione dei neo-eletti a Roma. Di Maio annuncia i nuovi capigruppo: Giulia Grillo e Danilo Toninelli ...

Toninelli M5s : "Aspettiamo la conferma delle dimissioni" di Renzi : Roma, , askanews, - "Vogliamo avere la conferma delle dimissioni, ma certamente a chiunque noi chiediamo di convergere su delle tematiche. Oggi i vecchi partiti devono fare un salto di qualità, sono ...