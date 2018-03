Tiro a segno | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | debuttano le

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri : Continua la seconda tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: sono stati appena assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri. Cina ed India continuano a spartirsi il bottino delle vittorie: nelle gare a squadre doppio trionfo indiano, mentre nelle gare individuali un successo a testa. nella gara maschile il cinese Wang Zhehao ha fatto gara a sé, facendo segnare il nuovo record del ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile si impone il cinese Zhang Changhong : Seconda giornata di gare a Sydney per la Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile si è imposto il cinese Zhang Changhong, che ha superato il finlandese Sebastian Langstrom, secondo, e l’ungherese Zalan Pekler, terzo. Nelle eliminatorie il migliore era stato proprio il magiaro, con 1165, davanti al cinese, secondo con 1162, ed al finlandese, terzo con 1157, mentre era quarto, seppur con lo ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : assegnati i titoli nella carabina 10 metri : Si è appena completata a Sydney, in Australia, la prima giornata di gare per quel che riguarda la Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: si sono disputate le gare della carabina 10 metri, con i successi del cinese Liu Yuqi e dell’indiana Elavenil Valarivan Elavenil. nella classifica a squadre femminile si è imposta l’India. nella gara maschile il cinese Liu Yuqi si è imposto con il punteggio di 247.1, dopo aver chiuso le qualifiche ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : ultimi titoli per Anna Korakaki ed Akhil Sheoran : ultimi titoli della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno assegnati nella notte italiana a Guadalajara, in Messico, con le vittorie dell’ellenica Anna Korakaki nella pistola da 25 metri femminile e dell’indiano Akhil Sheoran nella carabina tre posizioni maschile. Nella gara femminile la greca si è imposta con 29, precedendo la tedesca Doreen Vennekamp, ferma a 27. Completa il podio la transalpina Mathilde Lamolle, con 24, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : assegnati due titoli nella notte italiana : nella notte italiana assegnati altri due titoli nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: nella pistola automatica da 25 metri maschile trionfo del francese Clement Bessaguet, mentre nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile vittoria della cinese Pei Ruijiao. nella gara maschile in realtà c’è stata una doppietta francese: dietro a Bessaguet, che ha chiuso al primo posto con 29/40, si è ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Clement Bessaguet in testa nella pistola 25 metri : Prima giornata di qualificazioni per la pistola automatica da 25 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: guida il transalpino Clement Bessaguet , con 295, davanti al cinese Lu Yuehong ed all' indiano Anish Anish , appaiati a quota 294 alla piazza ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : assegnati i titoli nelle gare miste da 10 metri : Nella notte italiana si sono disputate a Guadalajara, in Messico, le finali miste di carabina e pistola da 10 metri, valide per la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno. Nella gara della carabina mista da 10 metri ha vinto la coppia cinese formata da Xu Hong e Chen Keduo, che ha stabilito anche il nuovo record del Mondo con 502.0, ritoccando il precedente primato di 498.3 stabilito dalla coppia russa composta da Daria Vdovina e ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Istvan Peni e Manu Bhaker vincono all’ultimo respiro nella finali odierne! : Una finale all’ultimo respiro, o meglio, decisa all’ultimo Tiro: Istvan Peni si impone nella carabina 10 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, in corso a Guadalajara, in Messico. Il magiaro vince con 249.5, superando l’austriaco Alexander Schmirl, secondo con 248.7. Nell’ultimo Tiro infatti l’ungherese fa 10.6, mentre il suo avversario rovina tutto con 9.4, il suo peggior Tiro ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : le prime finali. Shahzar Rizvi scrive un pezzo di storia - vittoria anche per Laura-Georgeta Coman : Si apre con una sorpresa la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro a segno: a Guadalajara, in Messico, nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile si impone l’indiano Shahzar Rizvi che, al debutto assoluto nel circuito maggiore, ha centrato il primo posto con 242.3 punti, nuovo record del Mondo, davanti al tedesco Christian Reitz il quale, a sua volta, dopo 22 podi in carriera nella pistola automatica maschile ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nessun italiano in Messico - si preannunciano sfide equilibrate : Disertata dalla compagine italiana, la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a segno, a Guadalajara, in Messico, presenta comunque atleti di primo piano al via, pronti a dare spettacolo. Tra gli uomini, nella carabina 10 metri si preannuncia una sfida tutta magiara tra Istvan Peni e Peter Sidi, con il primo che nella carabina tre posizioni dovrà vedersela col transalpino Alexis Raynaud. Nella pistola 10 metri ghiotta occasione per il brasiliano ...