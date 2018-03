Tifosi violenti | il ct inglese | Vergogna

Tifosi violenti - il CT inglese : “è una vergogna” : L’Inghilterra torna da Amsteradam felice per il successo sull’Olanda (1-0 con con di Lingard, erano 22 anni che gli inglesi non battevano gli Arancioni) ma anche preoccupata per il comportamento dei suoi Tifosi, che si sono distinti ancora una volta per comportamenti violenti e offensivi fuori e dentro lo stadio. Prima della partita, la polizia ha dovuto arrestare una novantina di Tifosi d’Oltremanica per aggressioni e risse ...