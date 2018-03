Tifosi violenti | il CT inglese | “è una vergogna”

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) L’Inghilterra torna da Amsteradam felice per il successo sull’Olanda (1-0 con con di Lingard, erano 22 anni che gli inglesi non battevano gli Arancioni) ma anche preoccupata per il comportamento dei suoi, che si sono distinti ancora una volta per comportamentie offensivi fuori e dentro lo stadio. Prima della partita, la polizia ha dovuto arrestare una novantina did’Oltremanica per aggressioni e risse nel quartiere a luci rosse, mentre allo stadio una parte dei cinquemila inglesi sugli spalti non ha risparmiato i ‘buu’ durante l’esecuzione dell’inno olandese. Un comportamento che ha offeso anche il ct, Gareth Southgate: “I giocatori hanno ben rappresentato il nostro Paese, con orgoglio e anche stile, così quanto è accaduto fuori dal campo non può che essere per loro motivo di grande vergogna”. Un messaggio ...