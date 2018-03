THE X-FILES - “My Struggle IV” Recensione 11x10

THE X-FILES - “Nothing Lasts Forever”. Recensione 10x09 : “Nothing Lasts Forever” è stata la penultima puntata di una stagione controversa in cui spesso la trama principale è stata sacrificata per concentrarsi su digressioni a volte riuscite, altre volte meno. Il merito di Carter è stato quello di avere come punto focale le tematiche attuali, che spesso ha avuto il coraggio di criticare. Anche questa puntata non è stata da meno. Al suo interno c’è stata la convivenza tra avvenimenti contemporanei ad ...

THE X-FILES - La serie culto con protagonisti Mulder e Scully è arrivata alla fine : L'undicesima stagione della serie culto degli anni '90 è arrivata alla conclusione. Mercoledì prossimo la Fox trasmetterà la decima e ultima puntata della stagione che dovrebbe essere anche l'ultima della serie. Nell'epidodio intitolato "My Struggle IV" Mulder e Scully si confronteranno nuovamente con il figlio. I due agenti si mettono sulle tracce del ragazzo dato in adozione quando era piccolo. Nel frattempo l'Uomo che Fuma ...

THE X-FILES - Traffici sospetti e rituali nello Sneak Peek della nona puntata : La serie arrivata quasi alla conclusione, torna questa sera sulla rete americana Fox, con un nuovo episodio intitolato "Nothing Lasts Forever". Dal promo e dallo Sneak Peek trasmesso dall'emittente, si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena, che ritornerà ad occuparsi della storia principale della stagione. L'episodio che in italiano può essere tradotto con "Niente dura per sempre" è diretto da Jemes Wrong e scritto da Karen ...

THE X-FILES - "Familiar". Recensione 11x08 : Dopo la puntata precedente totalmente distaccata dal resto della storia, l’ottavo episodio della stagione intitolato “Familiar” è di stampo classico con il tentativo di legarsi all’attualità. La puntata si apre in Connecticut. La cittadina viene sconvolta dall’omicidio di un bambino trovato squarciato nel bosco. Il piccolo di nome Andrew è il figlio di un agente, quindi sul posto vengono chiamati Mulder e Scully. Mentre la polizia pensa che ...

THE X-FILES - “Rm9sbG93ZXJz”. Recensione 11X07 : Il settimo episodio della serie intitolato “Rm9sbG93ZXJz” risulta totalmente scollegato dal resto della serie e da ciò che abbiamo visto fino ad ora. E’ una puntata dedicata interamente alla tecnologia, come ci preannuncia il titolo che nel sistema numerico a base 64 significa “Follower”.L’episodio inizia con una voce fuori campo che mette in guardia Mulder sui probabili pericoli legati ad un eccessivo sviluppo delle Intelligenze Artificiali. ...

THE X-FILES - Dominio dell'intelligenza artificiale nello Sneak Peek della settima puntata : Dopo la pausa di alcune settimane questa sera ritorna sulle reti Fox il settimo episodio dell'undicesima serie di The X-FILES intitolato "Rm9sbG93ZXJz" che vedrà i due agenti alle prese con fenomeni fuori dal comune. Lo Sneak Peak ci mostra Mulder e Scully durante una tranquilla pausa pranzo fino a quando qualcosa non funziona come dovrebbe. Insospettiti da ciò che sta accadendo, i due provano a fuggire dalla stanza, ma scoprono ...

THE X-FILES - "Kitten". Recensione11x06 : Kitten, la sesta puntata di The X-FILES, si è concentrata sul passato di Walter Skinner ricordando molto un episodio tipico della serie originale. La puntata si apre con un incontro tra Alvin Kersh, il Vice Direttore dell’FBI e Mulder e Scully. L’agente comunica ai colleghi che Skinner è sparito nel nulla, di lui si sono perse le tracce. Per questo motivo i due agenti sono incaricati di ritrovarlo perché è un loro dovere morale. Kersh ...

THE X-FILES - In attesa del ritorno - la Fox ha diffuso il promo della settima puntata : La settima puntata di The X-FILES, ritornerà sulla rete americana Fox, dopo una pausa di due settimane, il prossimo 28 febbraio. Per consolare i fan, il network ha diffuso il promo della puntata intitolato “Rm9sbG93ZXJz“. Il titolo dell’episodio non ci anticipa molto, come il promo, nonostante questo i creatori promettono una puntata evento. Per la prima volta Mulder e Scully saranno coinvolti in un caso del tutto nuovo rispetto ai temi che ...

Risolvete casi paranormali nell’avventura THE X-Files : Deep State : The X-Files: Deep State è un'avventura investigativa basata sulla popolare serie TV in cui dovrete indagare su numerosi casi legati agli X-Files. Il gameplay è basato sulla ricerca di indizi nascosti nelle varie scene, come in CSI: Hidden Crimes e The Blacklist: Conspiracy, che andranno accuratamente analizzati in laboratorio. L'articolo Risolvete casi paranormali nell’avventura The X-Files: Deep State è stato pubblicato per la prima ...

THE X-FILES - In attesa della nuova puntata - la decisione di Carter sul futuro della serie : Anche stasera sulle rete americana Fox tornerà il consueto appuntamento con The X-FILES giunto alla sesta puntata. L’episodio intitolato “Kitten”, è diretto da Carol Banker e scritto da Gabe Rotter. Come abbiamo visto dal promo andato in onda subito dopo la puntata, il protagonista sarà Walter Skinner che dovrà fare i conti con il suo passato. L’esperienza vissuta quando faceva parte dell’esercito, lo ha colpito a tal punto da ...

THE X-FILES - "Ghouli". Recensione 11x05 : Ghouli è il quinto episodio dell’undicesima stagione di The X-FILES. Dopo la parentesi della scorsa puntata un po' sopra le righe, in questa c’è il ritorno alla mitologia della serie. Il titolo della puntata si rifà al mostro Ghouli che appare sul percorso dei due agenti mentre stanno svolgendo le indagini su un normale caso. Al centro dell’investigazione ci sono due ragazze. La rivelazione è la scoperta che l’artefice di tutto è una ...

THE X-FILES - Chi è il mostro? A rivelarcelo è il promo della sesta puntata : Subito dopo la fine della quinta puntata, la Fox ha diffuso il promo del sesto episodio in cui il protagonista assoluto sarà Walter Skinner. La puntata intitolata “Kitten”, diretta da Carol Banker e scritta da Gabe Rotter, è un tuffo nel passato. Nel promo vediamo Skinner ritornare sul luogo che lo ha segnato. Molti anni prima, ha fatto parte dell’esercito ed è stato coinvolto in un conflitto armato. Il riaffiorare del passato lo ...

THE X-FILES - Una presenza inquietante blocca Dana nello Sneak Peek della quinta puntata : Dopo il promo rilasciato dalla Fox in cui ci sono numerose anticipazioni sui prossimi episodi, il network americano ha diffuso lo Sneak Peek della puntata in onda questa sera.L’episodio scritto e diretto da James Wong è intitolato Ghouli. Il video è ambientato in ospedale, qui vediamo Dana addormentata sulle sedie della sala d’aspetto. Improvvisamente si sveglia, come se avesse avvertito una presenza inquietante, che la paralizza. Mentre ...