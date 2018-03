The Voice : Francesco in arte Takemaya approda nella squadra di Al Bano : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su The Voice of Italy, il talent di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca, che ha appena visto Al Bano scoppiare a piangere in puntata, ricordando la figlia scomparsa. Le ultime novità svelano che Francesco Bovino ha fatto letteralmente impazzire i coach dopo la sua esibizione di un popolare brano cuBano nel corso del primo appuntamento, trasmesso ieri 22 marzo su Rai 2. The Voice: una ...

AL BANO - The Voice / Tekemaya - la drag queen fa impazzire il web : ecco chi è Francesco Bovino : Al BANO Carrisi si commuove a The VOICE quando tra i concorrenti arriva Ylenia Aquilone. Il nome della ragazza porta alla mente del cantante la figlia scomparsa e Romina Power (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:28:00 GMT)

Francesco - la Drag Queen che ha conquistato Al Bano a The Voice : Francesco Bovino ha 41 anni e arriva da Galatina il suo aspetto non può passare inosservato. Ecco un estratto della sua audizione a The Voice, in onda ogni giovedì su Rai 2.

Al Bano a The Voice / Ylenia Aquilone commuove il futuro nonno : il pensiero alla figlia scomparsa e a Romina : Al Bano Carrisi si commuove a The Voice quando tra i concorrenti arriva Ylenia Aquilone. Il nome della ragazza porta alla mente del cantante la figlia scomparsa e Romina Power (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:12:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 : i primi concorrenti delle Blind Auditions : La musica torna protagonista su Rai 2 con la nuova edizione di The Voice of Italy 2018: ecco tutti i concorrenti scelti durante la prima puntata delle Blind Auditions Giovedì 22 marzo ha debuttato su Rai 2 la quinta edizione di The Voice of Italy 2018. Durante la prima puntata il pubblico ha conosciuto i quattro giudici: J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e Cristina Scabbia chiamati a selezionare i talenti da portare nelle rispettive squadre. ...

Al Bano ricorda la figlia a The Voice of Italy : 'Io e Romina abbiamo inventato il nome Ylenia' : Debutto per Al Bano a The Voice of Italy 2018. Il programma che per due anni non è andato in onda sembra essere tornato con nuovi giudici e tutti molto carichi. Durante la trasmissione di ieri non ...

Al Bano ricorda la figlia a The Voice of Italy : 'Io e Romina abbiamo inventato il nome Ylenia' : Debutto per Al Bano a The Voice of Italy 2018 . Il programma che per due anni non è andato in onda sembra essere tornato con nuovi giudici e tutti molto carichi. Durante la trasmissione di ieri non ...

The Voice of Italy 2018/ Cristina Scabbia - video sui social dopo gli ascolti flop (Blind Auditions) : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions: ottimo esordio per Cristina Scabbia,J-Ax padrone di casa; Francesco Renga fa il pieno di talenti, mentre Al Bano Carrisi...(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:30:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 - il pubblico impazzisce per il giudice Cristina Scabbia : Dopo due anni di fermo torna The Voice of Italy dove a fianco di J-Ax si è ritrovato Renga insieme ai nuovi arrivi Al Bano e Cristina Scabbia . Proprio la cantante dei Lacuna Coil è stata la ...

La mancata rivoluzione di The Voice : Se nel 2016 i vertici Rai avevano deciso di chiudere The Voice un motivo c’era: il programma non ha mai veramente ingranato, né come talent in grado di sfornare nuovi cantanti di successo, né come programma di intrattenimento, visti gli ascolti che non hanno mai brillato. Era proprio necessario rianimare un prodotto che ormai era morto? Certe operazioni sono molto delicate e vanno fatte solo quando c’è veramente la capacità e la possibilità di ...

The Voice - Al Bano ricorda commosso la figlia Ylenia : "Io e Romina abbiamo inventato quel nome" : Ieri sera è andata in onda la prima puntata di The Voice e per Al Bano è stato il debutto in una realtà nuova. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, si è presentato al pubblico nel ruolo di coach ...

Ascolti tv 22 marzo - dati Auditel/ Flop The Voice - bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora : Ascolti tv 22 marzo 2018: Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora. Le ultime notizie su percentuali share raccolte ieri dai programmi tv(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:07:00 GMT)

“L’avete vista?”. Ecco chi è Tekemaya. A The Voice of Italy ha stupito tutti per la sua voce e il suo incredibile look. Il suo vero nome è Francesco Bovino e la sua storia è bellissima : I fan del programma stavano aspettando l’inizio di The Voice of Italy il contest canoro di Rai 2 ogni anno riserva molte sorprese. In giuria Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano, il cui primo talento in squadra ha destato la curiosità dei telespettatori e dei social. Già, perché quest’anno gli autori hanno veramente voluto lasciare, giustamente, una grande libertà di espressione. Parrucca rosa super cotonata, vestitino ...

The Voice 2018 : i momenti da ricordare (e non) della prima puntata : Albano, The Voice I talenti non sono mancati: alcuni più evidenti di altri. Ma, al di là dell’aspetto canoro, la prima puntata di The Voice of Italy 2018 ha riservato al pubblico anche situazioni curiose o inaspettate (c’è pure stata una gag a dir poco imbarazzante) nel corso delle Blind Auditions tenute dai quattro coach/giudici. Ecco i momenti più significativi del primo appuntamento col talent di Rai2. 1 – L’arrivo di ...