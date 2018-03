Terza tappa Settimana Int Coppi_Bartali | vince l' inglese Lawless

Terza tappa a Lawless : La Terza tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali di ciclismo, con partenza e arrivo a Crevalcore , Bologna, , è stata vinta dal britannico Christopher Lawless del Team Sky, che si è ...

Settimana Coppi e Bartali 2018 : Christopher Lawless vince in volata la Terza tappa - battuti Paolo Totò e Lorenzo Rota : Il britannico Christopher Lawless conquista la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il corridore del Team Sky si è imposto allo sprint al termine di una frazione totalmente pianeggiante con partenza e arrivo a Crevalcore. La fuga di giornata parte dopo circa 30 km con cinque corridori: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della Terza tappa. Grande azione di Roglic - Benoot ancora protagonista - deludono diversi big : Grande spettacolo nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, con lo sloveno Primoz Roglic che è riuscito a fare la differenza sullo strappo finale di Trevi, conquistando la vittoria in solitaria davanti al britannico Adam Yates e al belga Tiesj Benoot. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della terza tappa. Primoz Roglic 10: un corridore che oggi ha confermato di essere capace di Grande numeri in salita. È ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - Terza tappa in DIRETTA : Follonica-Trevi. Strappo finale durissimo - possibili ribaltoni in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2018, la più lunga di quest’edizione della Corsa dei due Mari con i suoi 239 chilometri da Follonica a Trevi. Lo Strappo di Trevi, che presenta pendenze fino al 20%, potrebbe rappresentare il primo palcoscenico per lo scontro diretto tra i big della classifica, anche considerando che arriverà al termine di una frazione molto dispendiosa sia per la lunghezza ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Terza tappa : Follonica-Trevi (venerdì 9 marzo). Frazione da attaccanti - c’è spazio per i colpi di mano : Dopo la cronosquadre inaugurale e una Frazione interamente dedicata ai velocisti, la Tirreno-Adriatico 2018 nella giornata odierna affronterà una terza tappa che incarna in pieno lo spirito della Corsa dei Due Mari, che inizia a spostarsi verso l’entroterra. Andiamo a vedere come si caratterizza il percorso e quali possono essere i favoriti per il successo della Follonica-Trevi. PERCORSO – La prima caratteristica che salta ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Terza tappa : Follonica – Trevi (venerdì 9 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La Tirreno-Adriatico entra nel vivo e domani (venerdì 9 marzo) i corridori dovranno affrontare la tappa più lunga di questa edizione: 239 km da Follonica a Trevi. Un percorso ricco di inside e con un finale che si preannuncia spettacolare dato lo strappo conclusivo con pendenze che toccano anche il 20%. La partenza è fissata per le 10.05, mentre l’arrivo è previsto alle 16.15 circa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 dalle 15.20, su ...