Terza tappa a Lawless

Settimana Coppi e Bartali 2018 : Christopher Lawless vince in volata la Terza tappa - battuti Paolo Totò e Lorenzo Rota : Il britannico Christopher Lawless conquista la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il corridore del Team Sky si è imposto allo sprint al termine di una frazione totalmente pianeggiante con partenza e arrivo a Crevalcore. La fuga di giornata parte dopo circa 30 km con cinque corridori: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della Terza tappa. Grande azione di Roglic - Benoot ancora protagonista - deludono diversi big : Grande spettacolo nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, con lo sloveno Primoz Roglic che è riuscito a fare la differenza sullo strappo finale di Trevi, conquistando la vittoria in solitaria davanti al britannico Adam Yates e al belga Tiesj Benoot. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della terza tappa. Primoz Roglic 10: un corridore che oggi ha confermato di essere capace di Grande numeri in salita. È ...

Tirreno-Adriatico - Roglic vince la Terza tappa. Thomas è la nuova maglia azzurra. Domani sfida tra i big per l'arrivo in salita : Splendida vittoria per sloveno della Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, che con un attacco incredibile a un chilometro dal finale, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 239 chilometri da ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Terza tappa : Follonica Trevi : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 dalle 15.20, su Eurosport2 dalle 14.00 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Terza tappa : Follonica-Trevi (venerdì 9 marzo). Frazione da attaccanti - c’è spazio per i colpi di mano : Dopo la cronosquadre inaugurale e una Frazione interamente dedicata ai velocisti, la Tirreno-Adriatico 2018 nella giornata odierna affronterà una terza tappa che incarna in pieno lo spirito della Corsa dei Due Mari, che inizia a spostarsi verso l’entroterra. Andiamo a vedere come si caratterizza il percorso e quali possono essere i favoriti per il successo della Follonica-Trevi. PERCORSO – La prima caratteristica che salta ...

Parigi-Nizza 2018 : Jonathan Hivert si impone nella Terza tappa. Battuto Luis Leon Sanchez che diventa leader : Finale a sorpresa nella terza tappa della Parigi-Nizza, 210 km da Bourges a Châtel-Guyon, con la vittoria del francese Jonathan Hivert, che supera in uno sprint ristretto Luis Leon Sanchez e Rémy Di Grégorio. Questi tre corridori sono riusciti ad anticipare il gruppo con una bella azione negli ultimi 20 km. La fuga di giornata parte subito dopo il via con Jay Thomson (Dimension Data), Fabien Grellier (Direct Energie) e Przemyslaw Kasperkiewicz ...