Terremoto | forte scossa in Puglia | paura a Brindisi | Taranto | Bari | Ostuni | Monopoli e

Forte Terremoto al largo della costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

Terremoto - ministro Pinotti : integrazione forte tra Difesa e Protezione civile : La sinergia tra i diversi corpi dello Stato “è fondamentale per affrontare al meglio nuove emergenze“: lo ha dichiarato il ministro della Difesa Roberta Pinotti, oggi al Sestriere per la cerimonia di chiusura dei CaSta. “Negli ultimi anno abbiamo vissuto catastrofi naturali dolorosissime: Terremoto, nevicate abbondanti; siamo stati capaci di utilizzare tutti i corpi dello Stato” dando prova dell’utilizzo ...

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di Terremoto - più forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo

Terremoto - nuova forte scossa al Centro Italia nella notte : epicentro a Camerino - tanta paura [LIVE] : 1/7 ...

Forte scossa di Terremoto in Tunisia - panico e gente in strada a Tunisi [MAPPE e DATI] : 1/8 ...

Terremoto - si intensifica lo sciame sismico sull’Etna : scosse a raffica - la più forte di magnitudo 3.3 pochi minuti fa [MAPPE e DATI INGV] : 1/10 ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

Forte scossa di Terremoto nel basso Tirreno - epicentro proprio sul vulcano sommerso Marsili [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : oltre 100 vittime e centinaia di feriti : E’ grave il bilancio del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito la scorsa settimana la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea: si parla di oltre 100 morti e centinaia di feriti. Numerose le repliche del sisma, tra cui eventi di magnitudo 6. Le forti scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture, causando centinaia di frane che hanno bloccato le principali e vitali vie di comunicazione. Migliaia gli sfollati, senza cibo né ...

Forte scossa di Terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : 30 morti - caos soccorsi : Il terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea ha provocato almeno 30 morti e oltre 300 feriti: al sisma sono seguite oltre 20 potenti repliche, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali hanno subito gravi danni. Intere famiglie sono rimaste sepolte vive da versanti di colline franati a Mendi, capitale della ...