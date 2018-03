Terre del Perugino e le novità turistiche

TerreMOTO PUGLIA - SCOSSA M 3.9 A OSTUNI/ Ingv - tutta colpa della Placca Adriatica : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il TERREMOTO del 1743 (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Terremoto Puglia - scossa M 3.9 nella notte/ Ingv - sisma avvertito a Bari e Ostuni : il precedente del 1743 : Terremoto Puglia, scossa M 3.9 nella notte: paura da Bari a Lecce fino a Brindisi. Nessun danno registrato, il precedente che terrorizza: il Terremoto del 1743 (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:29:00 GMT)

Terremoto Puglia - la verità sulle trivellazioni nel basso Adriatico e la correlazione con la scossa della notte : 1/14 ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci Terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Forte Terremoto al largo della costa brindisina - paura nella notte in Puglia -Live Tweet : Leggo. Una Forte scossa di terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte. Il sisma, di magnitudo 3.9, ha destato grande...

Autorimessa sul Terreno della Curia di Napoli - il Comune di Marano dispone la chiusura : L'Autorimessa realizzata su un terreno appartenuto alla Curia Arcivescovile di Napoli, sprovvista delle autorizzazioni comunali necessarie e gestita da una persona che non aveva alcun titolo per ...

Terremoto - trema ancora Cosenza : scossa di 3.7 nel cuore della notte : Non si ferma la terra a Cosenza e dopo la scossa di ieri nel tardo pomeriggio ne è seguita un'altra nel corso della notte . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata...

Terremoto - scosse in Calabria : la terra continua a “ballare” tra la Sila e l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/14 ...

Alieno o Terrestre? Test sul Dna svela l'incredibile verità dello scheletro di Atacama : Sembrava un Alieno in miniatura, con i suoi 15 centimetri di altezza, il cranio allungato, le orbite oculari oblique e le 10 paia di costole: eppure il bizzarro scheletro ritrovato mummificato 15 anni ...

Nasce Confindustria per la montagna - un network per lo sviluppo delle Terre alte : ...Vincenzo Boccia un raggruppamento concepito non per sollecitare particolari benefici ma per ragionare sulla specificità di aree che possono contribuire meglio e di più alla crescita dell'economia ...

De Luca contro il M5S : il loro boom nelle Terre della camorra : Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è lasciato andare a pesanti allusioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. È successo oggi durante un incontro della direzione del Pd della Campania, un riunione a porte chiuse di cui, però, uno dei presenti ha diffuso una registrazione audio.Ricordiamo che nella circoscrizione Campania 1 il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 54,13% dei voti, mentre nella circoscrizione Campania 2 ha ...

Terremoto : un team di super esperti per definire i criteri del rilascio del marchio di qualità Sisma Safe : Una minuziosa documentazione che attesti, con numeri, carte, verifiche operative e prove in situ, le attuali condizioni di sicurezza sismica degli edifici per i quali si intende richiedere il marchio di qualità Sisma Safe. A compilare la lunga ed accurata check list, finalizzata al conseguimento del marchio, il primo in Italia pensato e rilasciato dall’associazione Sisma Safe per rendere immediatamente riconoscibili le strutture nelle quali le ...

Discovery : Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale Terrestre : Motor Trend: dal 29 aprile 2018 attivo il nuovo canale 56 del digitale terrestre Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre che, grazie a Discovery Italia, sarà attivo per tutti i telespettatori del Belpaese già da domenica 29 aprile 2018 e si potrà vedere anche sulla piattaforma Sky (418). A partire da tale data, […] L'articolo Discovery: Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre proviene da Gossip e Tv.

Motor Trend - dal 29 aprile sul canale 56 del digitale Terrestre (al posto di Focus) : I canali free Discovery accolgono un nuovo arrivato: dal 29 aprile, infatti, debutta Motor Trend, una canale interamente dedicato al mondo dei Motori (saranno contenti i colleghi di AutoBlog e MotoBlog), che occuperà il canale 56 del digitale terrestre, ovvero quello che, ad oggi, è occupato da Focus.Cos'è Motor Trend? Motor Trend, marchio nato da una popolare rivista americana, si propone di diventare la nuova ossessione televisiva degli ...