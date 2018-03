Storie di Milano Donne e uomini che fanno scelte differenti

Storie digitali - dal 15 al 17 marzo a Milano incontri con Coez - Rancore e Salvatore Aranzulla : Nuove culture del web e di successo. Se ne parlerà nella tre giorni milanese di Storie digitali, dal 15 al 17 marzo 2018, all’interno del Milano Digital Week. Il festival ideato e diretto dal cantante/scrittore Antonio Dikele Distefano è gratuito e aperto al pubblico. Pensato per i giovani, ma anche per chi è meno giovane, con l’obiettivo di far conoscere il linguaggio della cultura digitale. Alla Fabbrica del Vapore si terranno una serie di ...