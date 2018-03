Stefano De Martino a Verissimo “Mi piange il cuore | ma…”

Isola - il pronostico di Stefano De Martino : "Diventeranno grandi amiche" : Stefano De Martino in collegamento dall'Hounduras durante la trasmissione Verissimo in onda nel pomeriggio di sabato 24 marzo. Presente in studio "in maniera virtuale" l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha detto la sua sul...

Stefano De Martino elogiato da Stefano Bettarini dopo gli attacchi : Stefano Bettarini cambia idea su Stefano De Martino Stefano Bettarini è riuscito finalmente a superare l’impasse iniziale. dopo settimane di attacchi e frecciatine a Stefano De Martino, per la prima volta (e forse l’ultima) l’ha promosso nella sua consueta rubrica sul settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva criticato il modo di fare del ballerino professionista di Amici e attuale inviato ...

Verissimo : tra gli ospiti Stefano De Martino e Flavio Montrucchio : Stefano De Martino e Flavio Montrucchio ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, subito dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo, ricca di emozioni. Il rotocalco più seguito e amato del sabato pomeriggio sta vivendo un periodo davvero ricco di soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti. L’ultima puntata ha segnato il 20,1 di share, pari a 2.013.000 spettatori (Giri di Valzer al ...

”Uno schianto!”. Tutti conoscono Stefano - ma in pochi sanno che nella famiglia De Martino c’è anche lei - Adelaide. Bella e mora : le foto inedite della sorella vip : Adelaide De Martino è la sorella vip del ballerino di ”Amici” di Maria De Filippi, inviato speciale in Honduras dell’Isola dei famosi, ed ex marito di Belen Rodriguez. Lontana da riflettori e show business, durante la puntata del 5 marzo dell’Isola dei Famosi, era in studio, per sostenere il fratello, e la a padrona di casa, Alessia Marcuzzi, è corso immediatamente tra il pubblico per conoscerla, stringerle la mano ...

Stefano DE MARTINO - SINGLE MA.../ Il diario dall’Honduras : “Mi manca Santiago!” (Isola dei Famosi) : STEFANO De MARTINO SINGLE dopo le confessioni a Pio e Amedeo durante Emigratis: i fans, però, non gli credono convinti che il napoletano abbia una persona speciale (Isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:11:00 GMT)

“Emma a letto…”. Stefano De Martino - imbarazzo assoluto. Quello che è successo non verrà dimenticato facilmente : Avete visto la puntata di Verissimo in cui era ospite Emma Marrone? E avete visto come è andata a finire poi? Dopo aver intervistato la cantante salentina che ha esordito ad Amici, Silvia Toffanin si è collegata con Stefano De Martino in Honduras. E ha affondato il coltello nella piaga… “Buongiorno Stefano, ho appena salutato Emma! Silenzio? Lei ha scritto una canzone dal titolo L’Isola, tu sei sull’isola e mi sembrava una cosa carina. Ma ...

Stefano De Martino e le confessioni a Pio e Amedeo Video : Prima puntata di #Emigratis con il duo comico pugliese Pio e Amedeo partita alla grande. Il programma, che quest'anno va in onda in prima serata su Italia 1 il lunedì, vede impegnati i due ragazzi in esilaranti incontri in giro per il mondo alla ricerca di vip a cui chiedere soldi o inviti a cena o regali per poter, appunto, viaggiare gratis da qui il titolo 'Emigratis'. La prima puntata e le confessioni di De Martino In questa prima puntata, ...

Stefano De Martino/ Gilda Ambrosio solo un'amica speciale? "Sono single" (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino a L'Isola dei Famosi 2018: l'inviato della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 sarà presente anche nella nuova puntata in onda martedì 20 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:10:00 GMT)

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...

”Sei single?”. Stefano De Martino confessa. La domanda di Alessia Marcuzzi a bruciapelo. Lui dopo mesi di silenzi sulla sua vita sentimentale - risponde. Applausi in studio : Fidanzato o single? Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sì sono detti addio il gossip non ha mai smesso di indagare sulla vita sentimentale del ballerino di Amici di Maria De Filippi. Mentre la showgirl ha trovato l’amore in Andrea Iannone, l’inviato dell’Isola dei famosi si dichiara single. A differenza di quanto riportano le indiscrezioni, che lo vogliono legato dalla fashion blogger Gilda D’Ambrosio da circa sei mesi, ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La frecciatina di Stefano De Martino : "Lui ha più soldi di me" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE fanno coppia fissa da quasi due anni. Ma cosa pensa Stefano De Martino, ex marito della modella, del pilota della Suzuki?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 04:03:00 GMT)