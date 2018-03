STAZIONE SPAZIALE CINESE TIANGONG 1 | CADE IN ITALIA Eventuali frammenti a terra non

La STAZIONE SPAZIALE in caduta. "Non mangiate i frammenti" : ... dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica , Inaf, che lavora all'Istituto di Astrofisica spaziale e Fisica cosmica di Milano, a gennaio, 'tra i fatti di cronaca che dovremo ...

STAZIONE SPAZIALE cinese alla deriva può cadere in Italia : Sta generando apprensione la Stazione spaziale cinese Tiangong 1, alla deriva dal 2016 e in procinto di cadere sulla Terra. Lanciata nello spazio nel 2011, dovrebbe precipitare nei giorni di Pasqua proprio sul territorio Italiano, con tre aree del Centro-Sud a rischio. La Tiangong 1 è lunga 12 metri, pesa 8,5 tonnellate e sta rientrando nell’atmosfera proprio in questi giorni. È per tal motivo che la Protezione Civile, in collaborazione con ...

STAZIONE SPAZIALE cinese - l'Emilia-Romagna nella zona - vasta - dove potrebbe cadere : ... come si evince dal tono di certi articoli che ho letto in rete - mette in chiaro Giovanna Stirpe dell'Inaf , Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, - Certo, c'è una ...

La probabilità che la STAZIONE SPAZIALE cinese Tiangong-1 cada sull'Italia è di 1 su 300mila : È quasi 100 volte più probabile vincere alla Lotteria Italia che veder cadere sulle nostre teste la stazione spaziale cinese Tiangong-1. A calcolare le probabilità è il Centro di eccellenza in Telerilevamento e Modellistica previsionale di eventi severi (Cetemps) dell'Aquila, che oggi, sul suo sito, apre con l' immagine della mappa dell'Agenzia spaziale europea dove, con il colore verde, viene evidenziata la fascia ...

La STAZIONE SPAZIALE Tiangong-1 sta per precipitare : il preavviso sarà solo di 40 minuti : Il viaggio di rientro della stazione spaziale cinese non è però 'alla cieca', la 'caduta libera della Tiangong-1 è seguita dalle agenzie spaziali di tutto il mondo e al momento per gli esperti dell'...

