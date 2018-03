ansa

: Statali: meno capi e più travet #pcexpander #news - pcexpander : Statali: meno capi e più travet #pcexpander #news - Pgrecoit : Statali: meno capi e più travet: Decreto Madia, così si creano nuovi posti per i non graduati -

(Di sabato 24 marzo 2018)e più dipendenti semplici: se le amministrazioninon possono decidere in autonomia di aumentare il numero dei dirigenti possono tuttavia tagliarlo per far posto a dipendenti '...