stata una settimana difficilissima per il settore tecnologico

Una migrante incinta e con un grave linfoma è morta dopo essere stata respinta alla frontiera tra Italia e Francia : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale Sant'Anna di Torino. B.S., nigeriana di 31 anni, era stata soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa."Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l'umanità", dice all'ANSA Paolo Narcisi, presidente dell'associazione che da dicembre ha ...

Una pillola per tornare giovani? Forse è stata inventata : Ringiovanire con una pillola potrebbe non essere più solamente fantascienza. Almeno dal punto di vista muscolare. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell, guidato dal professor David Sinclair della Harvard Medical School, ha individuato attraverso una serie di test su cavie da laboratorio una particolare molecola in grado di riattivare la circolazione sanguigna nei tessuti, nei muscoli e negli organi dei topi più anziani. La ...

Quattro anni senza i figli per una calunnia : arrestata compagna dell'ex marito Video : Storia pazzesca, che ha come sfondo la cattiveria di un'amante, la superficialita' dei servizi sociali e l'abuso di potere di due carabinieri. Accuse false, stalking inventati, lettere anonime, che insieme sono riusciti a rendere la vita di Annamaria Notario un inferno privandola per Quattro anni dei suoi amati figli, che cresciuti si spera possa rivedere al più presto. Il 4 Luglio del 2014 le portarono via i tre figli, non li ha più visti La ...

Ahed Tamimi - la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano - ha patteggiato una pena di 8 mesi : Ahed Tamimi, la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano e diventata presto un’icona del movimento di resistenza palestinese, ha patteggiato una pena di 8 mesi in un tribunale militare israeliano. Tamimi ha ammesso la sua colpevolezza riguardo quattro The post Ahed Tamimi, la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano, ha patteggiato una pena di 8 mesi appeared first ...

Ascolti tv - L'Isola dei Famosi batte 'Sei mai stata sulla Luna?' : L' Isola dei Famosi vince la sfida del martedì sera. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha raccolto davanti allo schermo 4.537.000 spettatori pari al 24,8% di share

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018. L’Isola 24.8% - Sei mai stata sulla Luna 17.3% : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.537.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - sei mai stata sulla luna vs L'isola dei famosi | Auditel 20 marzo 2018 : Puntuali come ogni mattina, eccovi gli Ascolti tv della prima serata di ieri (martedì 20 marzo 2018). A contendersi il podio, Rai 1 con la commedia "Sei mai stata sulla luna" e Canale 5 con "L'isola dei famosi".

In Ucraina è stata approvata una legge che obbliga i parlamentari a depositare le armi prima di entrare in Parlamento : Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che obbliga i deputati a depositare armi ed esplosivi prima di entrare in Parlamento. La decisione di approvare la legge è stata presa dopo che il procuratore di Kiev ha accusato la deputata The post In Ucraina è stata approvata una legge che obbliga i parlamentari a depositare le armi prima di entrare in Parlamento appeared first on Il Post.

Replica Sei mai stata sulla luna? con Bova - cancellata È arrivata la felicità : Questa sera su Rai 1 andrà in onda un film con un cast di grandi nomi, tra cui Raoul Bova e Giulia Michelini. Il film commedia dal titolo Sei mai stata sulla luna?, narra la storia di una milanese affermata nell'editoria e della sua svolta. Guia, una giovane milanese molto