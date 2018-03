Stanotte scatta l’Ora Legale 2018 | in arrivo insonnia | apatia e depressione

meteoweb.eu

: Dalle 2,00 di questa notte #lancette avanti di un'ora. Alcune curiosità legate all'ora legale... - GazzettaEmilia : Dalle 2,00 di questa notte #lancette avanti di un'ora. Alcune curiosità legate all'ora legale... - BorgioVerezzi : Stanotte scatta l'ora legale: un'ora in meno di sonno, una in più di luce - SwimmerGirl_90 : RT @ABCStudiosIT: Stanotte scatta l'ora legale. Perdiamo un'ora di sonno. #ABCStudiosIT -

(Di sabato 24 marzo 2018) Torna, un cambiamento che, denuncia il Codacons, “avrà effetti per 9 milioni di italiani, pari al 15% della popolazione. Lo sfasamento di un’ora determina conseguenze sia a livello di umore, sia a livello fisico – spiega l’associazione – Un recente studio condotto negli Usa ha accertato come il cambio orario produca disturbi del sonno in un bambino su due. E risintonizzare i ritmi biologici provoca un disagio per l’organismo, anche negli individui adulti. E’ stato infatti dimostrato come il passaggio da ora solare a ora(e viceversa) generi nei primi giorni stanchezza,, nervosismo, emicranie e, in alcuni casi, addirittura stati depressivi. Non è certo un caso se in farmacia, a seguito del cambio ora solare/ora, si impennino puntualmente anche le vendite di prodotti contro il jetlag. 9 milioni di italiani risentiranno del passaggio al...