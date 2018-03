Spunta like gigante a Milano : AdnKronos, - Milano, piazza XXV Aprile. Dove si incontrano le strade della movida milanese, corso Garibaldi e corso Como, qualcuno ha messo un like. Ma non uno dei tanti che si postano sui social ...

Spunta like gigante a Milano : (AdnKronos) – Milano, piazza XXV Aprile. Dove si incontrano le strade della movida milanese, corso Garibaldi e corso Como, qualcuno ha messo un like. Ma non uno dei tanti che si postano sui social network: un like gigante che sembra una celebrazione dell’era digitale e delle grandi opere scultoree cittadine ne ha anche la tridimensionalità. Posizionata proprio a ridosso della Porta Garibaldi, questa mano gigante alza il pollice e ...

