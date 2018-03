Spettacolo e gol al torneo delle regioni 2018 - 57ª edizione - InfoOggi it

Gareth Bale e il suo personalissimo campo da golf : uno Spettacolo : L'esterno gallese del Real Madrid ha reso noto sui suoi social network il completamento dei lavori per il suo tre buche personalizzato: sono le copie della 17 di Sawgrass, la 12 di Augusta e 'il ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello Spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Tra Recreativo e Nuova Faleria gol - Spettacolo e tanto fairplay : Leonardo Chessa, 28 anni, autore di una tripletta LA CRONACA Ad aprire subito le marcature ed a portare in vantaggio la formazione ospite ci ha pensato Federico Scano , lucido e freddo davanti a ...

Roma - il gol dell’1-2 è uno Spettacolo : tutti i calciatori toccano il pallone [VIDEO] : La Roma ha giocato da Napoli. Grande prestazione nella gara della 27^ giornata del campionato di Serie A, successo della squadra di Di Francesco per 2-4, importante passo in avanti per la qualificazione in Champions League. Le due squadre stavano attraversando un momento completamente diverso ma la reazione dei giallorossi fa ben sperare anche in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League. La Roma ha giocato una partita di ...

Gol Insigne - che Spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [VIDEO] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

Champions League : Spettacolo e gol tra Barcellona e Chelsea - il Bayern Monaco “elimina” il Besiktas : 1/14 AFP/LaPresse ...