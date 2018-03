Sonia Bruganelli al vetriolo | “Vi dico io perché Striscia attacca l’Isola”

Isola - Sonia Bruganelli attacca Striscia la Notizia : 'Tutto questo mi fa schifo - perché arma quei subumani...' : ROMA - A due mesi dall'inizio dell' Isola dei Famosi , il cannagate continua a tenere banco, anche per le inchieste di Sriscia la Notizia. E a dire la sua, ora è Sonia Bruganelli , moglie di Paolo ...

“Questo è uno schifo”. Il servizio di Striscia fa infuriare Lady Bonolis. Sonia Bruganelli devastante contro il tg satirico. E no - questa volta la sua vita extralusso non c’entra niente : Sonia Bruganelli è abituata alle polemiche, ma questa volta è lei a sollevarne una, bella grossa, contro uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Striscia la notizia. La moglie di Paolo Bonolis, spesso al centro del gossip per il suo stile di vita particolarmente lussuosa, si è espressa sui servizi che il telegiornale satirico di canale 5 sta dedicando all’Isola dei famosi e ad Alessia Marcuzzi. ”Ogni sera ‘Striscia la ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis contro Striscia la Notizia : “Gli attacchi ad Alessia Marcuzzi? Che schifo” : “Ogni sera “Striscia la Notizia” dedica almeno dieci minuti all'”Isola dei famosi” e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza, dal canna-gate, alle prove taroccate, dagli autori che fanno pressione sui naufraghi per le nomination ai privilegi tipo il telefonino sull’Isola o i cocchi in omaggio, il tutto si conclude con l’accusa alla Marcuzzi di essere ...

Sonia Bruganelli bacia un altro uomo a cena/ Paolo Bonolis come l’avrà presa? : Sonia Bruganelli bacia un altro uomo a cena; come l'avrà presa Paolo Bonolis? Il marito insieme a lei, ride e scherza per lo scambio di coccole nella Capitale.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:31:00 GMT)

“Hey!”. Sonia Bruganelli bacia un altro. Pioggia di flash per la moglie di Bonolis. I paparazzi immortalano l’ambigua scenetta - le foto volano in rete : ecco chi è quell’uomo : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata pizzicata dal settimanale Vero, a cena con un amico in un ristorante della Capitale. Tra i due sembra esserci molta intesa, tanto che alla fine della cena è scattato anche un bel bacio a stampo. Una scenetta ghiotta ai fotografi ma per niente equivoca nella realtà dei fatti: il ‘terzo incomodo’, infatti, altro non era che un amico della coppia e il siparietto è stato solo ...