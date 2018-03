Sondrio | polizia trova a Livigno lettone con mandato d’arresto europeo

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Milano, 24 mar. (AdnKronos) – E’ stato rintracciato e arrestato in un albergo didalladiun giovanesu cui pendeva und’arresto. Si tratta di un ventisettenne che deve scontare tre anni di carcere per truffa e guida in stato di ebbrezza. L’uomo, dopo l’udienza in Corte di Appello a Milano per l’identificazione e la convalida dell’arresto, sarà consegnato alle autorità della Lettonia. L'articolocond’arrestosembra essere il primo su Meteo Web.