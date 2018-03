Sondrio e in Valmalenco | si ampliano attività e servizi turistici

Viaggi & Turismo : a Marzo un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco : Marzo , un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco . Non si è ancora conclusa la stagione della neve, presente come non mai sui monti valtellinesi, e iniziano anche le prime manifestazioni che richiamano la primavera e la voglia di stare in montagna e all’aria aperta. E come sempre c’è l’imbarazzo della scelta per partire e venire a trovarci. Inizia oggi a Castello Dell’Acqua, e prosegue fino a domenica, la Sagra ...

Dal Valtellina Orobie ai Giochi invernali per trapiantati e dializzati : “Lo sport sulla neve per tutti tra Sondrio e Valmalenco” : Le cime (e non solo) imbiancate tra Sondrio e Valmalenco sono una calamita per gli amanti degli sport di montagna. A maggior ragione lo saranno nell’ultimo scorcio di gennaio, grazie agli eventi in partenza sul territorio. A partire dalla 9ª edizione de “In Piazzola con la luna piena”. Sabato 27 gennaio 2018 a Castello dell’Acqua camminata in notturna per scialpinisti, ciaspolatori e semplici camminatori organizzata da ...