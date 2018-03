Solidarietà Gentiloni alla Francia | uniti contro il terrorismo

Spia russa - oggi Gentiloni chiama May : forte Solidarietà . L'occidente unito contro Mosca : Prevista oggi una telefonata tra Gentiloni e May sulla crisi tra Regno unito e Russia, dopo l'attacco chimico contro un'ex Spia russa a Salisbury: da Palazzo Chigi forte solidarietà a DowningStreet. Schierati con Londra anche Usa, Francia e Germania.Trump vara intanto sanzioni contro le interferenze di Mosca sugli Usa

Spia avvelenata - Usa - Germania e Francia contro la Russia. Gentiloni - forte Solidarietà con la premier May : ... in quanto costituisce una 'violazione delle norme e accordi internazionali' che è 'inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato'. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Tags ...