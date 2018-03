Snella e tonica in 12 settimane I 6 esercizi più efficaci per la pancia piatta

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018) Una donna bella non è una donna esteticamente perfetta, ma è dinamica, creativa e piena di energia. Ne è convinta Giulia Calefato, un'imprenditrice, moglie e mamma di Arturo ed Elvira. Una donna di 41 anni appassionata di fitness, wellness e active living. Convinta che l'attività fisica possa aiutare a ritrovare l'equilibrio psicofisico, prezioso alleato per affrontare le sfide quotidiane. "Credo che basti dedicare a se stesse una mezz'oretta ogni giorno per abbassare lo stress, combattere la fame nervosa e ritrovare energia e positività –spiega -. Quando faccio sport i problemi si ridimensionano, la creatività aumenta e l'autostima cresce notevolmente: mi sento forte e bella... si bella. Perché la bellezza non si può confinare nel solo mondo dell'estetica. Sarebbe il torto più grande che potremmo fare a noi ...