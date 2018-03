Sgarbi cacciato dall' aula | disinteresse totale per gli scrutini

Blastingnews

: Sgarbi lascia la giunta Musumeci: 'Mi hanno cacciato' - repubblica : Sgarbi lascia la giunta Musumeci: 'Mi hanno cacciato' - giorgio_grandi : #Sgarbi quand'è che ti comporti da persona normale, e non più alle dipendenze della tua prepotenza verbale da oster… - HANIA654 : RT @pentotaldoll: AHAHAHAH #maratonamentana Camere, Vittorio Sgarbi comincia male: cacciato dall’aula nella prima seduta -

(Di sabato 24 marzo 2018)piùda parte del neo deputato di Vittorio, in merito aglivalevoli per l'elezione del presidente della Camera. Oggi 23 Marzo in seguito alle elezioni per la presidenza Parlamentare il critico d'arte è stato ripreso più volte a causa della sua poca serietà nei confronti del presidente Giachetti, che riportava i risultati dell'elettorato. Il presidente, che presiedeva la prima seduta della nuova legislatura non riesce a fare a meno di notare gli schiamazzi provenienti da Vittorioil quale scherzava ad alta voce con altri deputati (Fiano e Tabacci). Vittorioe i suoi modi anticonvenzionali Vittorio Umberto Antonio Maria Sbarbi o più semplicemente Vittorio, nasce a Ferrara l'8 Maggio del 1952. Nella sua prima carrieraè un critico d'arte, poi diviene scrittore e infine viene eletto deputato nel 2001, nella quota proporzionale ...