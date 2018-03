Serie B | invasione dei tifosi ospiti | il Sindaco firma l' Ordinanza

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018) InB, proprio in queste ultime ore, il Parma ha comunicato che l'intera capienza del settoreè stata esaurita con la vendita dei 3800 tagliandi riservati nell'impianto del 'Tardini' aidella squadra ospite. Il dato della vendita è riferito all'incontro Parma-Foggia VIDEO, in programma domenica 25 marzo, alle ore 12,30, gara valida per la 32a giornata del #campionato di #B. Settore, sold out e record di presenze Sicuramente ci sara' il pubblico delle grandi occasioni, grazie anche alla numerosissima partecipazione dei sostenitori rossoneri che mai come in questo momento stanno rispondendo in massa alla chiamata della squadra impegnata su due fronti, in campionato e sul fronte societario per la vicenda del commissariamento. Il numero degli spettatoti dovrebbe aggirarsi intorno alle 15/16 mila unita' e sara' battuto certamente il record delle ...