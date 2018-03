Serie B | gli anticipi della 32ª giornata | i risultati

Serie A Cagliari - prosegue il lavoro di recupero per Cigarini : Cagliari - Il Cagliari ha chiuso nella giornata di oggi gli allenamenti della settimana della sosta. Al termine della seduta odierna, infatti, il tecnico Diego Lopez ha concesso al gruppo una domenica ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / I moduli - scelte e dubbi : focus sugli squalificati (32^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (32^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi che aprono la 32^ giornata. Sabato 24 marzo si giocano Spezia Ascoli (ore 18:00) e Bari Brescia (ore 20:30)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Probabili formazioni Serie B/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori (32^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:13:00 GMT)

Serie C : 'paura di vincere' - come mancare gli appuntamenti più importanti Video : Senza voler scomodare a tutti i costi esperti e psicologi del settore, esiste un fenomeno caratteristico del mondo degli sportivi, soprattutto in campo agonistico, che si chiama Nikefobia. Il termine significa 'paura di vincere' e deriva dal greco 'nike' vittoria e 'phobos' paura. Tale fobia si manifesta quando gli atleti mancano sistematicamente gli appuntamenti più importanti, quelli per intenderci che fanno raggiungere gli obbiettivi, quando ...

Serie B - gli arbitri della 32esima giornata : Sono stati designati gli arbitri per i match validi per la 32esima giornata del campionato di Serie B in programma domenica 25 marzo alle ore 15: Bari-Brescia (sabato ore 20.30): Giua; Cesena-Perugia (20.30): Aureliano; Cremonese-Entella: Illuzzi; Palermo-Carpi: Ghersini; Parma-Foggia (ore 12.30): Baroni; Pescara-Empoli: Piccinini; Pro Vercelli-Avellino: Di Martino; Salernitana-Novara: Di Paolo; Spezia-Ascoli (sabato ore 18): Piscopo; ...

INVASIONE A CASERTA : amore da Serie A per il Lecce! I biglietti venduti : La notizia dell'apertura della trasferta a tesserati e non, arrivata subito dopo il pareggio del Catania a Bisceglie, ha letteralmente galvanizzato l'ambiente leccese. Dopo 6 anni in SERIE C, adesso il pubblico salentino spera di tornare nel calcio che conta e vede l'obiettivo promozione più vicino. Dopo aver battuto il Cosenza, il prossimo step per poter procedere nel cammino verso l'obiettivo della promozione diretta, è atteso stasera quando ...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...

Biglietti Juventus-Milan (31 marzo) : come acquistare i tickets della 30ma giornata di Serie A : Turno pasquale per il campionato italiano di Serie A di calcio: si giocano sabato 31 marzo tutti gli incontri per la 30ma giornata. In programma un classico del calcio tricolore: all’Allianz Stadium di Torino va in scena alle 20.45 Juventus-Milan. Sfida davvero fondamentale in chiave titolo: i bianconeri, in vetta alla classifica, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe davvero importantissima in chiave scudetto. L’ultima uscita ...

Serie C Gubbio - ufficiale : esonerato Pagliari : Gubbio - Dino Pagliari non è più l'allenatore del Gubbio , club che milita nel girone B di Serie C . Fatele il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di ...