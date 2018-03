Serie A Rossi | l' agente | «Genoa e Nazionale | serve la sua classe»

Serie A - Rossi : «Sono pronto a prendermi il Genoa» : MONTECARLO - "Faccio parte di un grande gruppo e ne sono felice" . L'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, del suo ruolo nel progetto del Grifone. Lo ha fatto nel giorno dell'amichevole internazionale contro il Monaco. "Sto bene dopo l'infortunio muscolare e aspetto la chiamata del mister. Voglio ...

Serie A - diritti tv al centro della prossima assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...

BMW Serie 3 - Dalle nuove immagini - i dettagli del prossimo modello : A distanza di circa un mese dall'ultimo avvistamento torniamo a parlare della nuova BMW Serie 3 con inedite foto spia. Le immagini forniscono nuovi elementi e anticipano il design della berlina (siglata internamente come G20) che debutterà entro la fine dell'anno.Via le camuffature dal frontale. La nuova Serie 3, che adotterà la piattaforma modulare clar comune alla Serie 5, si mostra oggi in versione praticamente definitiva. Solo le pellicole ...

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

Prossimo turno Serie A - 30giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il ... : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 31 MARZO: 12.30 Bologna-Roma 15.00 Inter-Verona 15.00 ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio si disputerà integralmente sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua. Il campionato si ferma infatti per due settimane: prevista la pausa per le Nazionali, l‘Italia affronterà l’Inghilterra e l’Argentina in amichevole. La 30^ giornata della Serie A si svolgerà tutta in giorno, ma in formato spezzatino: si incomincia con il lunch match tra Bologna e Roma si chiude con il big match tra ...

Serie A : ecco le partite del prossimo turno : Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, valide per la 30/a giornata e in programma sabato 31 marzo, con inizio alle 15: Atalanta-Udinese; Bologna-Roma (alle 12,30); Cagliari-Torino; Chievo-Sampdoria (alle 18); Fiorentina-Crotone; Genoa-Spal; Juventus-Milan (alle 20,45); Lazio-Benevento; Inter-Verona; Sassuolo-Napoli. L'articolo Serie A: ecco le partite del prossimo turno sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie A Roma - i convocati : assenti Perotti e De Rossi : Roma - Dopo la rifinitura, Eusebio Di Francesco ha diramato i convocati della Roma per la partita contro il Crotone. Perotti è assente a causa di un problema muscolare. Out anche De Rossi , ...

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Serie B : l’Avellino ha il record di cartellini rossi : Nessuna squadra in Italia è più cattiva dell’Avellino. Domenica, con i cartellini rossi di Asencio e Molina con la Salernitana, si è superato anche l’Akragas che solo prima dell’ultimo week-end era avanti gli irpini con 8 espulsioni a 7. L'articolo Serie B: l’Avellino ha il record di cartellini rossi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lotta salvezza Serie A - 6 squadre per due posti in 4 punti. Il calendario delle prossime giornate : Due posti per sei squadre. Due posti però che nessun club vuole ottenere perché equivalgono entrambi alla retrocessione. Dando per quasi fatta la discesa in B del Benevento, sei formazioni sono ...

Prossimo turno Serie A - 29^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 marzo) : La prossima giornata del massimo campionato italiano di calcio si terrà nel week end tra il 17 ed il 18 marzo: i due anticipi del sabato vedranno in campo Udinese-Sassuolo alle 18.00 e SPAL-Juventus alle ore 20.45. Domenica invece Sampdoria-Inter sarà il lunch match, mentre alle 15.00 ci saranno 5 partite: Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Hellas Verona-Atalanta, Milan-Chievo Verona e Torino-Fiorentina. Doppio posticipo serale alle ore 20.45 con ...

Montegranaro - Basket Serie C : la Sutor batte l'Urbania e si avvicina ai playoff. LEGGI il tabellino. Ora 3 trasferte nelle prossime 4 gare. ... : Poi arriva l'allungo, toccando il +12 nel secondo quarto, ma Urbania riaccorcia le distanze con l'importante tripla di Longoni #9 che fissa il punteggio a fine primo tempo sul 33-32 per la Sutor. L'...