Serie A Cagliari | prosegue il lavoro di recupero per Cigarini

Video/ Benevento Cagliari (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Benevento Cagliari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito nella 29^ giornata della Serie A. Sardi salvati da Barella su rigore.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : «Barella meriterebbe la Nazionale» : BENEVENTO - Vittoria da sogno per il Cagliari . La squadra di Diego Lopez è andata sotto a Benevento e ha rimontato nei minuti di recupero, andando a vincere 1-2. "Partita pazzesca, ci abbiamo creduto ...

Serie A - Benevento-Cagliari 1-2 : rimonta dei sardi nel finale : Un'altra partita, l'ennesima, per fotografare il pazzo campionato del Benevento, ormai sempre più lontano dal traguardo della permanenza. Sino al 46' della ripresa, la squadra di De Zerbi è ...

Serie A : il Cagliari fa tutto nel recupero. Benevento - un'altra beffa : Al Vigorito vantaggio dei padroni di casa con Brignola, ma Pavoletti e Barella firmano il sorpasso dopo il novantesimo

Serie A Benevento - De Zerbi : «Cagliari? L'obiettivo è vincere» : Benevento - "Contro il Cagliari serve una partita importante. L'obiettivo è tornare alla vittoria" . Con queste parole il tecnico del Benevento , De Zerbi , si prepara al prossimo impegno di ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...

Serie A Cagliari - Sau torna ad allenarsi assieme al gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Benevento . Ad Asseminello, il programma della seduta ha previsto attivazione in palestra, ...

Serie A Cagliari - Lopez sorride : Cragno a disposizione : Cagliari - Il Cagliari di Diego Lopez si è allenato ad Asseminello, in vista del match di domenica contro il Benevento. In casa dei giallorossi ci sarà Alessio Cragno che ha recuperato dal trauma alla ...

Serie A Cagliari - Cragno torna in gruppo : Cagliari - Dopo il pareggio contro la Lazio, il Cagliari punta con decisione il Benevento, prossimo avversario. I rossoblù si sono allenati ad Asseminello, in una seduta che ha visto tornare in gruppo ...

Serie A Cagliari - per Sau e Cigarini lavoro in piscina : Cagliari - Giornata di doppia seduta di allenamento per il Cagliari , che si prepara al prossimo impegno di campionato, la trasferta contro il Benevento . Ad Asseminello, nel corso della mattinata la ...

Video/ Cagliari Lazio (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Cagliari Lazio (2-2): highlights e gol della partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Gli isolani passano due volte ma si fanno riprendere, Immobile pareggia al 95' minuto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:00:00 GMT)

