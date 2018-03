Serale di Amici 2018 in diretta senza direttori artistici | tutte le novità da Maria De

Heather Parisi al Serale di Amici 2018 : Heather Parisi Il primo nome ve l’abbiamo già dato noi (Simona Ventura). Il secondo è stato ufficializzato durante la diretta del sabato di Amici 2018 ed è una showgirl completa, di quelle che non esistono più. Nella commissione esterna, composta da 6 elementi, ci sarà Heather Parisi. La scoperta a stelle e strisce di Pippo Baudo ha accettato l’invito di Maria De Filippi rimettendosi così in gioco dopo l’esperienza – non ...

Amici 17 - al Serale arrivano le Commissioni (Interna ed Esterna) : Amici 2018 - serale Fuori la giuria, dentro le Commissioni. E’ questa la novità principale dell’edizione ai nastri di partenza del serale di Amici. Gli indizi, d’altro canto, ve li avevamo forniti annunciando la ‘dipartita’ della triade giudicante: Scuola, Dicotomia, Moltiplicazione. Proprio come a scuola, per l’esame di maturità, il talent show di Maria De Filippi avrà due Commissioni (dicotomia): quella ...

Simona Ventura : nel cast Serale di Amici 2018 e la confessione sul matrimonio : Amici serale 2018, Simona Ventura nel cast: “Ingresso in pianta stabile” La fase finale della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sta per tornare e iniziano a farsi strada i nomi dei vip che entreranno a far parte del cast, tra cui dovrebbe esserci quasi con assoluta certezza la presenza fissa […] L'articolo Simona Ventura: nel cast serale di Amici 2018 e la confessione sul matrimonio proviene da ...

Amici 17 - Serale : Simona Ventura torna da Maria De Filippi : serale Amici 17, Simona Ventura di nuovo alla corte di Maria De Filippi Mancano due settimane all’inizio del serale di Amici 17. Infatti sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi darà il via alla sfida, a colpi di note e passi di danza, tra la squadra Bianca e quella Blu. Nonostante manchi pochi all’appuntamento in prime time, la fase di selezione degli allievi per l’ultima fase del programma Mediaset è ancora all’inizio ...

BOOM! Simona Ventura al Serale di Amici : Simona Ventura ad Amici Gli indizi ve li abbiamo forniti tutti ma nessuno ha ancora indovinato la nuova ‘formazione giudicatrice’ del serale di Amici di Maria De Filippi. In attesa che spremiate ancora le meningi, possiamo annunciarvi che farà il suo ingresso in pianta stabile nel talent show di Canale 5 Simona Ventura. Ormai legata a Maria De Filippi per ritrovare il suo posto al sole sul piccolo schermo, la conduttrice di Chivasso ...

Amici 2018 - sedicesima puntata di sabato 24 marzo in diretta : si assegnano nuove maglie del Serale : Amici 2018 Penultimo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2018, nel quale vengono assegnate nuove maglie del Serale. Qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della sedicesima puntata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del sedicesimo speciale di sabato 24 marzo Pronti per la diretta del sabato pomeriggio con Amici 2018? ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : I Concorrenti del Serale di Amici 2018? Luca Tommassini ha già in mente i suoi preferiti e ha forse dato fin troppi indizi al pubblico. Calma, però, perché ci sono delle cose da chiarire e di cui sicuramente Maria parlerà nel pomeridiano di domani: solo due puntate del sabato ci separano dal Serale della 17esima edizione, nelle passate edizioni si dava modo alle squadre di preparare le esibizioni in due settimane, ma magari i professori ...

Anticipazioni Amici 17 : Luca Vismara e Grace fuori dal Serale? : Luca Vismara e Grace non accedono al serale di Amici 17? Il serale di Amici 17 prenderà il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. Mancano ancora altre due puntate del pomeridiano del sabato per decidere chi degli allievi accederà alla fase finale. La scorsa settimana sono state assegnate le prime maglie verdi al cantante Einar Ortiz e alla ballerina Lauren Celentano. Nel programma si respira alta tensione, la competizione è alle ...

I concorrenti al Serale di Amici di Maria De Filippi 2018 nella puntata del 24 marzo (anticipazioni) : I concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 verranno annunciati oggi, sabato 24 marzo? Su Canale 5, dalle ore 14.10, è atteso il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano del talent show guidato da Maria De Filippi che si avvia velocemente verso la fase finale. Sono due i concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi al momento annunciati ufficialmente: Einar, per il canto, e Lauren per il ballo. I primi due talenti ...