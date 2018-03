Senza un vivaio la pallacanestro femminile romana crolla Il grido d’allarme per un

oasport

Anno 2010 -Scudetto -Champions League -TimCup -Mondiale per club -Lo special one -Moratti padrone di tutt… L'orgoglio del milanismo sono queste facce che partono dal nostro vivaio senza bisogno di cercare clown argentini per…

(Di sabato 24 marzo 2018) Pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Fedora Quattrocchi*. Und’allarme che non deve passare inosservato. La sera di quasi tutti i giorni della settimana le giovani della società di“San Raffaele” con allenatore il mitico Amedeo D’Antoni si allenavano negli anni ’90, per il campionato prima di Serie B poi di A2 a Corviale o a via del Trullo. Questo avveniva in un tessuto sociale e agonistico – dai 12 anni in su fino a atlete navigate, come la Titti con 42 di piede ed alta 2 metri – di altissimo livello e di grande integrazione tra tutte le classi sociali nei quartieri romani. Una leva militare in piccolo che univa Roma e l’Italia. Vivai in evoluzione continua. E questo era vero anche per società tipicamente in serie C, come San Paolo, Petriana, la mitica Ornella con le sue ragazze bionde al pallone di Piazza Mancini, il CUS Roma ...