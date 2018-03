Senato | è fatta per la Casellati 2° carica dello Stato in rosaAvvocato del Csm | in Fi dal

Disfatta per Massimo D'Alema in Puglia : ex premier arriva quarto nel collegio di Nardò per il Senato : L'ex Presidente del Consiglio ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi