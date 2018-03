SENATO E CAMERA | DIRETTA ELEZIONI PRESIDENTI Video streaming Lega-M5s | Bernini | Romani

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni Presidenti Camera e SENATO - accordo M5S-Lega? (24 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : elezioni Presidenti Camera e Senato ''fumata nera''. Torna il terrore in Francia. Confermata la condanna per il Sindaco di Genova (24 marzo 2018) .(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 01:52:00 GMT)

Presidenza del SENATO - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. Per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Presidenze di Camera e SENATO : il regolamento e i retroscena : Come abbondantemente annunciato ieri, questa prima giornata della XVIII legislatura è destinata a chiudersi con un nulla di fatto per quanto riguarda l'elezione dei due presidenti delle assemblee del nostro Parlamento. Al momento non c'è un accordo politico tra le varie forze in campo; M5S, Lega e Partito Democratico hanno deciso, infatti, di votare scheda bianca e così continueranno a fare durante il corso di questa giornata.Lo scenario ...