Senato | Casellati vota Poi colloquio con Bernini | LaPresse

Casellati - una donna a presidenza Senato : 13.23 Con 240 voti Maria Elisabetta Alberti Casellati , classe 1946, candidata del centrodestra appoggiata anche dal M5S, è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. E' laureata in Giurisprudenza e in Diritto canonico. E' stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre esecutivi targati Berlusconi. Fedelissima del Cavaliere, aderisce a FI fin dalla sua fondazione.Nel 1994 è segretaria di FI al Senato . Dal 2001 al 2002 ...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - presidente del Senato : Per quanto riguarda la carriera politica, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Silvio Berlusconi. Fedelissima del leader di Forza Italia, la Casellati ha ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la nuova presidente del Senato (fedelissima di Berlusconi) : Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. ...