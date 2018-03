Senato | Casellati in Aula tra colloqui e strette di mano La strategia prima del voto

Chi è Elisabetta Casellati - la nuova Presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima donna a ricoprire l'incarico di Presidente del Senato . Berlusconiana della prima ora è riuscita a raccogliere il sostegno del M5S. Casellati è attiva in politica dal 1994.Continua a leggere

Senato - ecco chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : la senatrice forzista Maria Elisabetta Casellati il nome su cui il centrodestra, al termine della riunione congiunta di stamane a Palazzo Grazioli, ha deciso di puntare per la presidenza del Senato . ...

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un patto per il governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

Casellati- Senato - Fico-Camera C'è l'accordo dopo la bufera Silvio si piega e scarica Romani : dopo un duro confronto il centrodestra trova un compromesso sul nome di Elisabetta Casellati per il Senato. Il M5s la vota e rilancia Roberto Fico alla Camera. "Intesa non riguarda il governo" Segui su affaritaliani.it

Camere - l’accordo è fatto. Casellati al Senato - Fico alla Camera. Diretta minuto per minuto : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....