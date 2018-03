Senato | Brambilla Fi | elezione Casellati orgoglio per tutti noi

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Sono molto felice per l’di Elisabetta Albertialla presidenza del. Era tempo che una così alta carica andasse ad una donna, ed è una donna di Forza Italia: motivo d’pernoi”. Lo scrive in una nota Michela Vittoria, ex ministro e deputata di Forza Italia, concludendo: “A lei le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”. L'articolo(Fi),pernoi sembra essere il primo su Meteo Web.