Selmayrgate L' uomo che non amava le lobby

(Di sabato 24 marzo 2018) Chi conta davvero in Europa? I politici o i burocrati? Il caso Martin Selmayr è molto istruttivo. A luglio 2015 mi accingevo a preparare un breve documento sulla Commissione Europea di Junker e mi resi conto che descrivere solo i commissari sarebbe stato un lavoro monco, fondamentale invece dedicare, almeno qualche riga a Martin Selmayr. E scrissi 'il tedesco Martin Selmayr ha assunto il politicissimo ruolo di capo di gabinetto ed è riuscito a diventare il presidente ombra della Commissione, centro nevralgico di tutte le decisioni, coinvolto in tutte le trattative, è il deus ex machina anche dei cambiamenti all'interno delle cariche della Commissione'. Righe profetiche, mai abbastanza. A distanza di quasi due anni, Politico Europe dedica un profilo al vetriolo a Selmayr, dove dice 'Martin Selmayr è ammirato, odiato e temuto. Una cosa è chiara. È ...