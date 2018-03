Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : Appena eletta alla presidenza del Senato, Elisabetta Alberti Casellati ha rivolto ai colleghi un discorso che è partito da un appello all'unità e si è concluso con l'impegno per le sfide che attendono il Paese. Ecco i 6 elementi chiave del suo intervento. L'appello all'unità Servono unità di intenti, pur nella diversità di opinioni e indirizzi, consapevolezza ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti Sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti Sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

Sei cose da sapere sul prossimo aggiornamenti di Pokèmon GO con Missioni Storia e Sfida : Inizio febbraio ricco di novità per tutti coloro che seguono sempre con grande interesse le vicende di Pokèmon GO, stando alle informazioni emerse oggi 7 febbraio. A pochissime ore di distanza dall'ultimo aggiornamento sfornato per gli utenti iOS e Android, infatti, bisogna prendere atto dei nuovi risvolti che potrebbero coinvolgere il titolo sviluppato da Niantic. Proviamo dunque a chiarire alcuni concetti, non prima di rimandarvi al dettaglio ...

Cosenza - sversavano liquami nel fiume Crati : Sei indagati. L’intercettazione : “Le vaschette sono piene di merda” : “Tutto saltato. Le vaschette sono piene di merda. Ieri non era così”. “Eh ma è impressionante”. “Vanno nel fiume… l’ira di Dio insomma”. sversavano liquami, senza effettuare alcun tipo di trattamento depurativo, direttamente nel fiume Crati. Per questo motivo, i carabinieri forestali del gruppo di Cosenza hanno sequestrato il depuratore consortile “Valle Crati” di Rende. L’operazione “Cloaca maxima” è scattata all’alba quando, oltre ai ...