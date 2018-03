Scuola | Anief | in piazza per stabilizzare tutto il personale precario

Scuola : oggi lezioni a rischio - sciopero Cobas Anief : lezioni a rischio oggi per uno sciopero del personale scolastico. L'azione di protesta, accompagnata da una manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione, è stata indetta da Anief e Saese ma ...

Scuola - Anief : "Docenti e Ata domani in sciopero" : Beffati 1,2 milioni di docenti e Ata che domani saranno in sciopero ". A dirlo Marcello Pacifico, presidente Anief . "Dopo la firma di Cgil, Cisl, Uil -spiega- che rappresentano il 66% dei lavoratori ...

La Scuola è al rinnovo della RSU. ANIEF è pronta ad essere rappresentanza : "Ricomincia una nuova campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, le RSU, ma anche per il rinnovo della rappresentatività nel pubblico impiego in particolar modo nella ...