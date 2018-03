Scossone Vodafone | hotspot gratuito e niente Exclusive dopo rimodulazioni senza aumenti

optimaitalia

(Di sabato 24 marzo 2018) Ottime notizie per i clienti: l'sarà finalmentee non inserito nel pacchettogià a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più diligente in assoluto nel recepire l'ultima delibera dell'Antitrust che appunto, intimava a tutti gli operatori di cancellare glicon i quali prevedevano il ritorno alle 12 mensilità in luogo delle 13 precedenti.Chiunque, controllando la sua situazione dell'offerta nell'area clienti del sitoo anche interpellando l'assistente personale Tobi dell'app Myavrà conferma, appunto, del mancato aumento del proprio piano ...