Scossa di magnitudo 3 9 a largo della costa brindisina | paura e chiamate ai vigili del

Brindisi - Scossa di terremoto in mare di magnitudo 3.9 : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della Puglia, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud ...

Terremoto - forte Scossa in Puglia nella notte - magnitudo 3 - 9 : paura a Ostuni - Brindisi - Bari e Lecce : Una violenta scossa di Terremoto in mar Adriatico è stata avvertita chiaramente in tutta la Puglia, 31 minuti dopo la mezzanotte, in paricolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud...

Paura a Brindisi : Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 : La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte in Puglia. La scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha avuto come

Puglia - Scossa magnitudo 3.9 : no danni : 2.13 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della Puglia, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud Barese. Secondo il Centro nazionale terremoti, la profondità è di 28 chilometri con epicentro localizzato sulla costa, tra Carovigno e Ostuni. Molte sono state le persone che hanno avvertito la scossa, durata pochi secondi. Al momento non si ...

Terremoto in Puglia - Scossa di magnitudo 3.9 avvertita tra Bari e Brindisi : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente in Puglia poco dopo la mezzanotte. Non risultano danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto a Cosenza - Scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia : Il fenomeno sismico con epicentro a circa 15 chilometri da Cosenza è stato avvertito distintamente dalla popolazione.Continua a leggere

Scossa di terremoto magnitudo 3.1 nelle Isole Eolie [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Bosnia : Scossa magnitudo 3.5 a sud di Mostar : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.5 è stata rilevata oggi nel sud della Bosnia–Erzegovina: l’agenzia Fena riporta che l’epicentro del sisma, verificatosi alle 07:01 ora locale e italiana stato localizzato a 15 km a sud di Mostar. La scossa è stata avvertita in una vasta area fino alla costa adriatica. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.5 a sud di Mostar sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : Scossa magnitudo 3.1 avvertita in Germania e Svizzera : Un terremoto magnitudo 3.1 con epicentro presso Herrischried, nel sud della Germania, è stato avvertito poco prima delle 00:30 anche in Svizzera, nella zona di Laufenburg nel canton Argovia, circa 13 km a sud: lo ha reso noto il Servizio Sismico Svizzero del Politecnico federale di Zurigo. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 3.1 avvertita in Germania e Svizzera sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di magnitudo 3.9 in Romagna : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 22.50 in provincia di Forlì Cesena. La Scossa di terremoto è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena - : Il sisma, con epicentro a Santa Sofia, nella serata del 5 marzo è stato avvertito in tutto il Forlivese ma anche a Firenze, sull'altro lato versante degli Appennini. I vigili del fuoco non hanno ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena Il sisma, con epicentro a Santa Sofia, nella serata del 5 marzo è stato avvertito in tutto il Forlivese ma anche a Firenze, sull’altro lato versante degli Appennini. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso, non ci sarebbero danni a cose o ...

Scossa di magnitudo 3.9 in Romagna : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 22.50 in provincia di Forlì Cesena. La Scossa di terremoto è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto ...

Scossa di terremoto magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato. Una Scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita in provincia di Forlì Cesena. Il terremoto è