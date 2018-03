Sci | Bosca e Brignone campioni italiani di gigante

Sci Alpino - Tricolori : Brignone e Bosca campioni italiani nel gigante : Ancora lei. Ancora loro. Federica Brignone, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di PyeongChang, è la regina del gigante ai campionati italiani di Santa Caterina Valfurva. La campionessa azzurra ha ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : Federica Brignone domina il gigante femminile. A Giulio Bosca il titolo maschile : Con l’assegnazione dei due titoli del gigante si sono chiusi oggi i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Al femminile la vittoria è andata per il secondo anno di fila a Federica Brignone. La valdostana ha letteralmente dominato la gara, chiudendo la prima manche con già oltre un secondo di vantaggio sulla concorrenza. Nella seconda, poi, ha sigillato il trionfo, precedendo di 2″92 Valentina Cillara Rossi e di ...

Scialpinismo : Michele Boscacci & Davide Magnini - Esercito - Strepitosi nella prima tappa : Pronostici della vigilia ampiamente confermati per la prima tappa del Millet Tour du Rutor Extrême. Sempre al comando dal primo all'ultimo metro il duo del CS Esercito Michele Boscacci , SO, " Davide ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Giulio Bosca e Andrea Ballerin sul podio in gigante ma vince Dominik Raschner : Italia protagonista nel gigante delle Finali di Soldeu di Coppa Europa. Giulio Bosca e Andrea Ballerin erano primo e secondo dopo la prima manche: dopo la seconda sono riusciti a conservare il loro posto sul podio, beffati però dall’austriaco Dominik Raschner, risalito dal quinto posto fino alla vittoria. Un successo fondamentale per il 23enne, il secondo della stagione: la Coppa di specialità era già sua ma così ha avvicinato il ...

Boscaglia a Novara per tenersi ancora stretto il BreScia : Torna a Novara per legarsi di più al Brescia. Rivede la squadra che è stata sua per smentire gli scettici, godersi la classica rivincita dell'ex e compiere un salto poderoso in avanti verso il ...

Serie B BreScia - Boscaglia : «Vogliamo continuare questa serie positiva» : Brescia - "Non abbiamo potuto lavorare come avremmo potuto, ma non è un alibi visto che anche il Perugia è nella stessa situazione" . Il tecnico del Brescia , Boscaglia , si prepara così alla gara di ...

Sci alpino - Hirscher domina anche nel gigante di Kranjska Gora! Bosca migliore azzurro : E' nuovamente tempo di aggiornare le statistiche del fenomeno austriaco, quella di oggi è la 51esima vittoria in Coppa del mondo, l'undicesima di quest'anno e la quinta stagionale in gigante. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : E’ subito dominio Hirscher! Kristoffersen insegue. De Aliprandini migliore degli azzurri ma lontano dal podio. Bravo Bosca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo. Riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e Gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per conquistare quello che, a sua detta, è sempre stato l’obiettivo principale della sua stagione: la settima ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 – Thibaut Favrot vince il gigante di St. Moritz. Bosca ottavo - Ballerin nono : Il francese Thibaut Favrot ha vinto il gigante di St. Moritz, prova valida per la Coppa Europa 2018 di sci alpino. Il transalpino ha ottenuto il primo successo in carriera: dopo aver realizzato il miglior tempo nella prima manche, si è difeso egregiamente nella seconda e ha così conservato 46 centesimi di vantaggio sullo svizzero Thomas Tumler e 54 sul finlandese Samu Torsti, capaci di recuperare due posizioni sullo svizzero Marco Odermatt e ...

Panchina BreScia - Boscaglia verso l’esonero : ecco il possibile sostituto : Panchina Brescia – Situazione delicatissima in casa Brescia, pareggio nell’ultimo match del campionato di Serie B contro la Pro Vercelli ma la situazione di classifica preoccupa, ad oggi sarebbe playout salvezza contro l’Entella. Per questo motivo, nonostante i quattro punti conquistati nelle ultime due partite, la posizione del tecnico Boscaglia è sempre più delicata, l’esonero dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. ...

Sci alpinismo - Italiani super nell'individuale di Villars Sur Ollon : Antonioli secondo e Boscacci terzo : ...secondo e Boscacci terzo nell'individuale di Villars Sur Ollon secondo e terzo posto per Robert Antonioli e Michele Boscacci nell'individuale maschile che ha aperto la due giorni di Coppa del mondo ...