Scatta il piano ripara-buche | i lavori partiranno dopo Pasqua

Allerta Burian a Roma : domani Scatta il piano neve per il trasporto pubblico per lunedì 26 e martedì 27 Febbraio [DETTAGLI] : “A partire dalle ore 0.01 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio, sulla rete di trasporto pubblico di Roma Capitale sarà in vigore il piano di emergenza in previsione di precipitazione nevosa. Il piano prevede: il funzionamento regolare della rete di bus notturna e delle linee metroferroviarie; servizio ridotto della rete di superficie Atac e RomaTpl; sarà in servizio un numero ridotto di linee di superficie sulle quali ...

Allerta Burian a Roma : domani Scatta il piano neve per il trasporto pubblico [DETTAGLI] : domani scatterà il piano neve per il trasporto pubblico Romano. In servizio saranno solo le linee di bus (circa 120) che garantiranno gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. L’intera rete metroferroviaria (metro A, B e C, ferrovie Termini- Centocelle, Roma-Lido e Roma-Viterbo) sarà regolarmente in servizio.Interamente garantita anche la rete notturna di bus.Aggiornamenti in tempo ...

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pioggia eccezionale - ora Scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni, ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...

Furti negli appartamenti - Scatta il piano di prevenzione : Più controlli mirati, anche di notte. Più strumenti di prevenzione, in collaborazione coi cittadini. Si è svolto venerdì mattina nella sede della prefettura di Perugia in piazza Italia il ...

Allerta temporali in tutto il Lazio e a Roma Scatta il piano neve : Dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore il Centro funzionale regionale ha emesso un Allerta meteo sul Lazio dove è previsto il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di ...

Maltempo - a Bologna Scatta il piano neve : “In auto solo se serve” : scatta il piano neve del Comune di Bologna, alla luce dell’allerta meteo per le prossime ore. Sono pronti a partire 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve, oltre alle 39 squadre dedicate alle attivita’ manuali. E’ iniziato dal pomeriggio di oggi, fa sapere Palazzo D’Accursio, il monitoraggio tecnico del territorio comunale e dalle 20 saranno attivati gli spargisale in collina per la salatura preventiva delle strade. Poi ...

P.a : senza piano assunzioni Scatta stop : ANSA, - ROMA, 10 FEB - Sono ormai alle limature finali le linee guida per i piani triennali sui fabbisogni della pubblica amministrazione. Istruzioni per l'uso su assunzioni, promozioni e ...