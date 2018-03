Sarà la prima donna alla guida del Senato? Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati

“Bloccata Barbara D’Urso” : affronto! Prima le voci - poi la conferma della conduttrice. Insomma - proprio quando sembrava fatta - arriva la frenata storica. E no - Carmelita non Sarà felice : sembrava fatta. Era stata la stessa Barbara D’Urso a parlarne in un’intervista recentissima a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo una miriade di rumor circolati con insistenza nelle ultime settimane. Ma proprio all’alba delle dichiarazioni di Carmelita arriva una battuta d’arresto. Una brusca frenata dall’altra parte che, di sicuro, la regina degli ascolti Mediaset non avrà preso bene. Ma bisogna riavvolgere il nastro ...

Alle 17.15 arriva la primavera - con un giorno di anticipo. E Sarà così fino al 2102 : Le temperature ancora non lo dimostrano, ma oggi arriva ufficialmente la primavera: Alle 17.15 ora italiana ci sarà l'equinozio, il momento in cui la linea d'ombra che divide la zona della Terra illuminata dal Sole da quella in cui è notte taglia contemporaneamente Polo Nord e Polo Sud. Quest'anno coinciderà con una luminosa triade astronomica, che sarà possibile ammirare subito dopo il tramonto: nel cielo brilleranno ...

Limone - sambuco e fiori freschi. La torta di Harry e Meghan Sarà una "primavera" : Limone, sambuco, decorazioni di fiori freschi: sarà a tema primaverile la torta nuziale del principe Harry e della futura consorte Meghan Markle. L'appuntamento è per il 19 maggio 2018 e con l'avvicinarsi del royal wedding aumentano le indiscrezioni e Buckingham Palace ha preannunciato che la cerimonia "rispecchierà la personalità degli sposi".Da Kensington Palace giunge quest'ultimo curioso dettaglio. La torta ...

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - prima il bacio con Sara Affi Fella poi la segnalazione : chi è Sissi? : Nella puntata di oggi, lunedì 19 marzo, del trono classico di Uomini e Donne verrà mandata in onda l'esterna con il primo bacio tra Sara Affi Fella e LUIGI MASTROIANNI.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Meteo - la primavera può attendere. Anche la settimana prossima Sarà piovosa e fredda : Sull'Italia imperversa l'ottava perturbazione di marzo e, a detta degli esperti, Anche la settimana di inizio primavera sarà piovosa e fredda.Il Meteo si preannuncia ancora molto instabile con temperature al di sotto della norma che, secondo i Meteorologi del centro Epson, potrebbero scendere e attestarsi su medie normali non per il mese di marzo ma per il pieno inverno. Possibili, a metà settimana, deboli gelate all'alba Anche in ...

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Sarà lui il vincitore della prima finale? Scintille tra Masini e Baby K : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il finalista che ha conquistato tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:41:00 GMT)

“Dove e quando”. Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassan - il sì è vicino. Il matrimonio - a quanto pare - avverrà prima del previsto. E Sarà super glamour - giura chi sa già tutto. Ma tanto “lo annunceranno a breve” : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam presto sposi. Il rumor risale alla settimana scorsa e adesso le voci si fanno più insistenti. Con tanto di dettagli sulle nozze. La secondogenita di Carolina di Monaco e del marito Stefano, morto nel 1990, e il figlio di Carole Bouquet sarebbero pronti a giurarsi amore eterno, scrive sempre il magazine spagnolo Hola!, che da sempre è molto vicino alla famiglia reala monegasca. Eravamo rimasti alla ...

“In contatto con gli spacciatori”. Isola - Alessia Marcuzzi non ha scuse. Prima della sfuriata in diretta - erano volate parole grosse che vengono a galla solo adesso. Togliersi il fango di dosso non Sarà facile stavolta : Lunedì 15 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata ricca di emozioni durante la quale non sono mancati colpi di scena. Avete visto cosa è successo durante la puntata? Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger. La ex star del porno, durante la trasmissione, incalzava perché voleva parlare del canna-gate. Allora la Marcuzzi ha perso la pazienza e l’ha aggredita: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a ...

Al via i casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Britannia 2 ci Sarà? Il finale della prima stagione in onda su Sky : i dettagli sul futuro della serie : Gran finale di stagione questa sera su Sky per una delle sue produzioni originale: ma ci sarà un seguito? Britannia 2 dovrebbe esserci, almeno secondo quanto si evince dagli ultimi rumors relativa a quelli che per tutti potrebbe essere la nuova Game of Thrones, ma non c'è stato ancora un annuncio ufficiale. Proprio oggi, 12 marzo, su Sky Atlantic l'appuntamento è con il finale della prima stagione di Britannia in cui Cait è nelle mani di ...

Marte : ecco come Sarà la prima colonia umana sul Pianeta Rosso attraverso gli occhi di Elon Musk : Elon Musk afferma che la prima colonia umana su Marte non sarà una “via di fuga per i ricchi”, ma sarà un posto dove un piccolo gruppo di persone “per le quali il brivido del confine supera il rischio e il pericolo” pianterà il seme per una società democratica e imprenditoriale. All’inizio ci sarà “l’infrastruttura più elementare. Solo una base per creare propulsori, una centrale elettrica, una cupola in cui coltivare prodotti vegetali, tutti ...

ELON MUSK / Pronto a colonizzare Marte : "La prima navicella Sarà pronta nel 2019" : ELON MUSK e la corsa verso Marte continua: l'imprenditore ha annunciato che la prima navicella verso il Pianeta Rosso sarà pronta per un viaggio di collaudo a inizio 2019.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Torna la Leosini in prima serata : intervista a Sabrina Misseri - l'omicida di Sarah Scazzi : prima serata per Storie Maledette , il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini , in onda stasera alle 21.20 su Rai3 , con la regia di Fabio Vannini . La sedicesima edizione si apre con ...