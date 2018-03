Santiago Cañizares | il commovente addio al figlio | “Credo di dover essere io a dirvelo

ilfattoquotidiano

: RT @GolDiTacco: É morto il figlio di Santiago Cañizares, ex portiere spagnolo. Il piccolo aveva cinque anni - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: É morto il figlio di Santiago Cañizares, ex portiere spagnolo. Il piccolo aveva cinque anni - fantagazzetta : Terribile tragedia per Santiago Canizeres: morto il figlio dell'ex portiere del Real Madrid - fuoridipoco : RT @ETGazzetta: #Spagna, #Canizares piange la scomparsa del figlio Santiago, deceduto a 5 anni per una grave malattia -

(Di sabato 24 marzo 2018) “MioSanti è morto. Credo diio a, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È partito circondato dalla pace, e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato. Sei un campione“. Queste le parole con le qualiCanizares, ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, ha annunciato la scomparsa delSanti, 5 anni, che da tempo lottava contro la malattia. Anche la mamma del piccolo, Mayte Garcia, ha annunciato la sua scomparsa con unpost su Instagram. E le squadre dove il campione ha giocato si sono unite al cordoglio. Canizares ha altri sei figli, tre avuti dalla prima compagna e tre da Mayte Garcia. Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño ...