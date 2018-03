Sant' Agnello meravigliosa danza con ' Le intelligenze multiple' | spettacolo di Marilina

positanonews

(Di sabato 24 marzo 2018) Da Oscar, nella categoria spettacoli per fini sociali. Questo c'è stato ieri sera all' Hotel La Pace digrazie aIacono. La compagnia Lunava per loro, per i malati mentali. Contro l'indifferenza e ...