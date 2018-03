San Giovanni in Marignano | gli spettacoli di sabato e domenica della Festa di

La festa di San Giovanni senza fuochi ma con i droni luminosi : San Giovanni cambia di nuovo. Stavolta non a causa delle regole sulla sicurezza, ma in ossequio a una promessa dell’amministrazione Cinquestelle: diminuire l’impatto acustico dei fuochi d’artificio. E dunque la festa del patrono, il 24 giugno, si chiuderà con uno spettacolo realizzato con droni luminosi. ...

Villa San Giovanni. Il Kiwanis Fata Morgana contro il bullismo : Proseguono senza soste le attività di service e volontariato del Kiwanis Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni”

Agnone. Incontro in ricordo della storica visita di San Giovanni Paolo II : ... cuore, persona umana, riportando anche nei trattati internazionali il vero Umanesimo che fa parte della nostra cultura italiana in particolare, la scienza dell'uomo, difendendo la dignità della ...

Ragusa - rissa in piazza San Giovanni : ancora grido d'allarme : rissa in piazza San Giovanni a Ragusa. Continua il grido d'allarme. La Nicita chiede intervento dell'Amministrazione comunale.

Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque : "Non ho tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni ConverSano" : Lory Del Santo e il suo ex fidanzato, Rocco Pietrantonio, si sono nuovamente sfidati a duello durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Riassunto delle puntate precedenti: la Del Santo aveva accusato Pietrantonio di aver preso in giro il cognome di Marco Cucolo, l'attuale giovane fidanzato dell'attrice veronese dal cognome che si presta a facili e intuibili sfottò; a Domenica ...

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'San Pio esempio di amore per i deboli' VIDEO : Padre Pio ha stupito il mondo: 'esempio di amore ai deboli' 'Cari fratelli e sorelle di Pietrelcina e della diocesi di Benevento, voi annoverate san Pio tra le figure più belle e luminose del ...

C'era una volta il laghetto nel parco di San Giovanni a Teduccio : Del laghetto nel enorme parco Troisi di San Giovanni a Teduccio resta soltanto una vasca vuota. La pioggia la riempie ogni volta per qualche centimetro. Così cartacce, buste e altra spazzatura ...

Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo : Papa Francesco in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo per celebrerare il centenario delle stimmate di Padre Pio. 'Questo umile frate cappuccino - dice Bergoglio - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, ...

